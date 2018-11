Brug Zaandam na ongeluk weer open voor verkeer

ZAANDAM - De Prins Bernardbrug, waar vanavond een ongeluk gebeurde waarbij één man in het water viel en een vrouw op het fietspad, is weer open voor verkeer.

Rond 19:15 vanavond viel bij de brug over de Zaan een man in het water. Dat gebeurde aan de kant van de Vincent van Goghweg. Een vrouw viel op het asfalt.

Lees ook: Twee slachtoffers bij brugongeluk Zaandam: één in het water, ander op de kant

3 omstanders

De man werd door drie mensen uit het water gehaald. Vervolgens is hij de reanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Zijn situatie is 'zorgwekkend'. De drie mensen die in het water zijn gedoken, zijn ook naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de vrouw er op dit moment is aan toe is, is niet duidelijk.

Het is nog niet duidelijk hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. De brug was een paar uit dicht en er rukten veel hulpdiensten uit.