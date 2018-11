Gemeenten besteden armoedegeld voor jongeren massaal aan andere zaken

NOORD-HOLLAND - Noord-Hollandse gemeenten gebruiken geld dat ze van het Rijk krijgen om jongeren in armoede te ondersteunen massaal voor andere zaken. Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws. Bovendien blijft er ook nog eens voor ruim 2.000.000 euro ongebruikt op de plank liggen.

De Noord-Hollandse gemeenten ontvingen in totaal zo'n 15 miljoen euro. Daarvan bleef ruim twee miljoen euro onbesteed, waarvan het meeste werd doorgeschoven naar 2018. Zoals in Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland die ambtelijk samenwerken. Daar bleeft het budget ongebruikt omdat er te weinig ambtenaren waren om beleid te maken. En bijvoorbeeld Bergen heeft nog steeds 13.000 euro liggen, waarvoor nog geen beleid is bedacht.

Armoedegeld op grote hoop

Anderen gebruikten het om de reservepot van het sociaal domein te vullen, omdat daar deels ook armoede onder valt. Maar ook werd het volledige budget een enkele keer aan de algemene middelen toegevoegd. Daarmee kan de gemeente het geld vrij aan andere zaken besteden. Dit gebeurde in Beemster en Ouder-Amstel. In Aalsmeer, Amstelveen, Bloemendaal, Haarlemmerliede Spaarnwoude en Heemstede werd een deel van de gelden toegevoegd aan algemene middelen.



Gebeurt er nog iets goeds met het geld? Ja, er zijn veel gemeenten die het budget hebben uitgegeven aan jongeren. Het meeste geld gaat naar het Jeugdfonds Sport & Cultuur dat jongeren ondersteunt om lid te kunnen worden van een sportclub of bijvoorbeeld een muziekschool. Maar ook zijn er veel fiets- en computerregelingen of de mogelijkheid tot het behalven zwemdiploma's. Verder zijn vergoedingen voor schoolkosten erg populair, net als bonnen voor kleding of uitjes.

(Artikel gaat verder onder de graphic)



Toch zien we bij de gemeenten die het geld wel uitgeven, dat het niet altijd als extra budget bij jongeren in armoede belandt. Zo wordt het gebruikt om tekorten op algemeen armoedebeleid te dichten, of bezuinigingen af te wenden. Maar ook veel gemeenten besloten armoedebeleid dat er al was mee te financieren, waardoor er niks extra's beschikbaar kwam voor jongeren in armoede. En in bijvoorbeeld Schagen werd het geld uit 2017, uiteindelijk in 2018 besteed om een pilot-project te financieren om het middelengebruik (drugs, alcohol, roken) onder jongeren te verminderen.

Tweede Kamerleden boos

Kamerleden van SP en de PvdA zeggen in een reactie op het onderzoek van NH Nieuws dat ze de staatssecretaris van Sociale Zaken willen dwingen om het geld te oormerken. Dat betekent dat gemeenten het geld dan alleen nog aan armoede mogen besteden.

Klijnsmagelden

Sinds 2017 krijgen alle gemeenten in Nederland structureel geld van het rijk. In de volksmond beter bekend als de Klijnsmagelden, omdat het door toenmalig staatssecretaris Jetta Klijnsma is ingezet. In totaal wordt 85 miljoen euro verdeeld.



NH Nieuws vroeg via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) bij alle 48 Noord-Hollandse gemeenten op hoeveel geld ze in 2017 hebben gekregen, wat ermee is gedaan, en wat er gebeurd is met eventueel overgebleven budget. Bij gemeenten waar onduidelijkheden waren hebben we ook nog aanvullende vragen gesteld.