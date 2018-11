'Noord-Hollands' woord 'balanstrutje' genomineerd voor woord van het jaar

BERGEN - Van de zeventien woorden die door woordenboekenmaker Van Dale zijn genomineerd om 'woord van het jaar 2018' te worden, is er in ieder geval een geïntroduceerd door een Noord-Hollandse: de Bergense Elske Doets - zakenvrouw van het jaar 2017 - staat aan de wieg van het woord 'balanstrutje'.

Doets gebruikte het woord voor het eerst in haar begin dit jaar verschenen boek Het lef om Gelukkig te zijn, waarin ze onder meer aan de hand van persoonlijke ervaringen laat zien hoe je in een stressvolle wereld in contact blijft met jezelf.

Doets is eigenaar-directeur van het Heerhugowaardse bedrijf Jan Doets Reizen en strijdt voor de positie van vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Als initiatiefneemster van de Young Lady Business Academy, waarin vrouwen worden gestimuleerd hun leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen, kreeg ze al eens bezoek van koningin Máxima.

Met 'balanstrutje' doelt Doets op carrièrevrouwen die zichzelf in hun ontwikkeling voortdurend tekort doen door te veel te balanceren tussen werk en gezin. Ze is blij met de nominatie, en hoopt dat ze wint. "Maar nog belangrijker is dat de samenleving ervan doordrongen raakt dat er veel kwaliteiten worden verspild omdat vrouwen niet het uiterste uit zichzelf halen, omdat ze te veel de balans zoeken."

Yogasnuiver

Eerder vandaag werden alle genomineerde woorden bekendgemaakt. Daaronder is ook yogasnuiver, een term die werd geïntroduceerd door korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie. Hij doelt daarmee om mensen die doordeweeks extreem gezond eten en voldoende bewegen, om zich in het weekend te buiten te gaan aan drugs.