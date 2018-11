Puppy vermoedelijk achtergelaten: politie zoekt eigenaar

BEVERWIJK - De politie in Beverwijk is op zoek naar de eigenaar van een hond, die eerder deze week bij de ganzenvijver aan de Zeestraat is aangetroffen.

"Meer dan vermoedelijk is de hond daar achtergelaten", schrijft de politie IJmond op Facebook. De Mechelse herder, een teefje, werd afgelopen dinsdag bij de vijver en het aangrenzende scoutinggebouw aangetroffen. Haar baasje was echter in geen velden of wegen te bekennen.

Telefoonnummer buiten gebruik

De hond is naar schatting zeven maanden oud. Hoewel het dier wel is gechipt, bleek het gekoppelde telefoonnummer niet meer in gebruik.

De dierenpolitie komt graag in contact met mensen die de pup herkennen of de eigenaar kennen. Informatie kan worden gedeeld via telefoonnummer 0900-8844 of 0800-6070.