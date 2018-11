Deel dit artikel:













Donker avondje is gekomen: straatverlichting stuk in Alkmaarse wijk Vlietwaard Foto: Alkmaar Centraal

ALKMAAR - Bewoners in de Vlietwaard in Alkmaar moeten vanavond een extra (buiten)lampje aan doen. Tientallen lantaarnpalen in de straat zijn namelijk defect. Zonder de 43 brandende verlichtingspalen, is de straat behoorlijk verduisterd.

Automobilisten, fietsers en voetgangers zien amper wat. Ook op het Vlietwaardpad, het nabijgelegen parkje, blijft het donker. Dit meldt mediapartner Alkmaar Centraal.



Elektriciteitskastje

Sommige bewoners denken dat netbeheerder Liander een fout heeft gemaakt toen ze woensdagochtend bezig waren met het elektriciteitskastje vlakbij de Vlietwaard. "Misschien is er een verkeerde kabel geraakt."



In ieder geval hopen ze dat het probleem snel verholpen wordt en de straat snel weer gewoon verlicht is: "Je ziet geen hand voor ogen zo." 💬 Whatsapp ons!

