Basisscholen strijden met bliksemsnelle wagens om RC Cup

WINKEL - In de Niedorphal in Winkel werd vanmiddag op het scherpst van de snede geracet. Negen basisscholen vanuit de regio kwamen bij elkaar om te strijden om de RC Cup. Met zelf-gepimpte op afstand bestuurbare wagens werd een razendsnel parcours afgelegd.

"We moeten met negen scholen tegen elkaar en we hebben drie races van tien minuten", legt Benthe van basisschool Frankendael uit Callantsoog uit, "En dan moeten we kijken wie er wint per race". De scholen zijn al weken met het project bezig. En iedereen heeft een eigen taak."

Hip kleurtje

Fleur, een van de leerlingen, zegt heel wijs: "Ik ben PR-manager. Dat is best wel belangrijk want ik moest ook zorgen voor sponsors en dat al het geld er op tijd was". Met het geld is de wagen bijvoorbeeld voorzien van een hip kleurtje. "We hebben hem met graffiti eerst met rood, geel en goud bespoten."

Na drie races werd duidelijk wie er vanmiddag het beste heeft gereden maar ook welke school het meest sportief was. De grote wisselbeker, de hoofdprijs, ging dit jaar naar basisschool Op Avontuur uit Kolhorn.