Weesper 'As van Allure' nadert afronding: volgende week oplevering

WEESP - De bouwers zijn bijna klaar met de 'As van Allure' in Weesp. De C.J. van Houtenlaan en Groeneweg zijn aangepast op de rode loper, passend bij de historische uitstraling van het centrum van de vestingstad. Volgende week is de oplevering.

Het gebied is vergroend door onder meer aan weerszijden van de As een bomenrij te planten. Twee geplaatste platen met gravures verwijzen naar de vesting van Weesp. Verder is er nieuw straatmeubilair gekomen.

De As is daarnaast een dertigkilometerzone geworden. Verder is gescheiden riolering aangelegd.

Volgende week vrijdag is de oplevering van de As. Het is van 14.30 tot 16.00 uur, rond de

kruising Singel met Groeneweg en Van Houtenlaan. Iedereen mag daar bij zijn.