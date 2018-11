Hoe de Westfrisiaweg bijna van de baan leek: "Ik was verbijsterd"

WERVERSHOOF - De Westfrisiaweg tussen Enkhuizen en Alkmaar gaat vrijdag officieel open voor verkeer. Maar dat kon in 2003 niemand bevroeden. Tijdens een bijeenkomst van de toen nog 13 West-Friese gemeenten en minister Roelf de Boer was er zoveel onenigheid, dat de bewindsman de vergadering verliet.

Jan Franx herinnnert het zich nog als de dag van gisteren. Hij was net aangesteld als wethouder in Enkhuizen. "Ik was verbijsterd. Er zou juist geld beschikbaar komen vanuit het Rijk. En de minister ging er zo met zijn koffer met geld vandoor. Ik dacht dat de Westfrisiaweg er ook niet meer zou komen."

1000 boze mensen

Toch weigert Franx zich bij die gedacht neer te leggen. Samen met anderen besluit hij de handschoen op te pakken. De weg is te belangrijk voor de regio om het te laten lopen. "Je stond hier dagelijks in de file, en het is ook belangrijk voor het bedrijfsleven. We hebben heel veel gesprekken gevoerd." Bijvoorbeeld in de Westerkerk in Enkhuizen. "Daar waren 1000 boze mensen omdat er een doorsteek dwars door Hoogkarspel zou komen. Toen we de gemoederen wat tot rust kregen - vertelden dat het geen doorsteek, maar een onderdoorgang zou worden - wisten we dat het goed zou komen."

Contract getekend

In 2010 zet de wethouder een krabbel onder het contract waardoor de komst van de Westfrisiaweg definitief is. En na veertig jaar praten is de weg vrijdag offcieel open voor verkeer. "Ik ben blij dat ik dit nog mag meemaken in mijn bestuurlijk carrière. We moeten vooruit kijken, en dat is naar deze mooie Westfrisiaweg."