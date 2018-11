Nieuwbouwproject richt zich op 'het nieuwe oud worden'

AMSTERDAM - Het aantal 65-plushuishoudens neemt tot 2040 met 1,1 miljoen toe. Hoewel ouderen steeds meer gestimuleerd worden om zelfstandig te blijven wonen, is er een groeiende groep die juist samen oud wil worden. Nieuwbouwproject LIFE in de Amsterdamse Houthavens zal gaan inspelen op deze behoefte.

Een groot deel van het complex is aangekocht door partijen die 'het nieuwe oud worden' vorm willen geven. Het wooncomplex zal, net zoals traditionele seniorenwoningen, voorzieningen hebben als thuiszorg, een restaurant en dagbesteding. Ook wordt er in het gebouw rekening gehouden met mensen die minder mobiel zijn.

Samen redzaam

Bovendien is de ambitie dat toekomstige bewoners in dit wooncomplex inbreng hebben op de manier waarop het samenwonen wordt ingericht. "Dat we met z'n allen steeds ouder worden is duidelijk. Maar hoe, dat is de grote vraag. Het idee is dat je met elkaar oud wordt. Dus dat je 'samen redzaam' gaat zijn in plaats van zelfredzaam", zegt Peter Boerenfijn van Habion, een woningcorporatie die gespecialiseerd is in ouderenhuisvesting

Habion zou de oproep willen doen: 'Welke Amsterdammers, in groepjes van tien, komen met het beste idee om hier oud te worden?' Of het mogelijk is om met zo’n oproep met mensen samen hun huis te ontwikkelen, wordt nog met de gemeente besproken. Boerenfijn: "Dat zou wel heel mooi zijn, als je aan de voorkant al met mensen kunt gaan kijken hoe ze oud worden, op een nieuwe manier."

Inclusief gebouw

In de Houthavens is een grote ontwikkeling gaande. Er komen 5000 nieuwe huishoudens, waaronder seniorenwoningen die betaalbaar zijn voor ouderen in de sociale huur.

Dat het complex ook LHBT-vriendelijk is, is wat Erwin Drenth van vastgoedbeheerbedrijf Bouwinvest betreft vanzelfsprekend: "Het gaat erom dat iedereen hier met een bepaalde mate van respect met elkaar omgaat. (...) Je ziet dat op oudere leeftijd mensen die homo zijn nog steeds gepest worden. Sterker nog, dat lijkt zelfs toe te nemen bij oudere mensen. Wij hebben gezegd: in deze omgeving willen we dat niet. Het moet een inclusief gebouw worden."

Dat het mogelijk was om in de de Houthavens dit complex te bouwen is volgens Drenth te danken aan de gemeente. Hij complimenteert de gemeente "dat ze zo hebben vastgehouden aan het concept dat hier ook zorg geleverd moet kunnen worden." Hierdoor ontstaat er in de Houthavens een goede mix van verschillende soorten woningen. "Echt een nieuw stukje stad", aldus Drenth.

Bouw Woon Leef gaat deze week over het Nieuwbouwproject LIFE in de Amsterdamse Houthavens en over de veranderende woonwensen van ouderen.

Bekijk hier de nieuwe aflevering van Bouw Woon Leef:

De uitzendingen verschijnen iedere donderdag op het YouTube-kanaal van Bouw Woon Leef.