Buitenlandse studente terug naar thuisland na schampschot tijdens Netflix-avondje

AMSTERDAM ZUIDOOST - De 23-jarige buitenlandse studente die vorige week een afgeslagen kogel langs haar hoofd voelde vliegen na een schietpartij in Amsterdam Zuidoost, heeft haar studie inmiddels afgebroken en is weer terug in haar thuisland.

Dat meldt de politie in Bureau NH, waar aandacht werd besteed aan de bizarre schietpartij. De studente, van wie de identiteit en afkomst onbekend is, was op de bewuste avond in bed een serie aan het kijken op Netflix, toen plots een kogel door het raam vloog en haar hoofd schampte.

'Door het oog van de naald'

Volgens de politie heeft ze geluk gehad dat het 'slechts' om een schampschot ging. "Als ze een fractie anders had gezeten, was ze wellicht in het hoofd geraakt en was ze niet meer in leven geweest", zegt politiewoordvoerder Esther Izaks. "Ze is door het oog van de naald gekropen."

Voor de studente was deze ervaring dusdanig schokkend, dat ze halsoverkop haar studie heeft afgebroken. "Inmiddels is ze weer naar huis vertrokken", aldus de politie. Het slachtoffer was naar Nederland verhuisd voor haar studie. Ze woonde op acht hoog in de flat Daalwijk.

Geen doelwit

De politie durft vrijwel zeker uit te sluiten dat de studente een gericht doelwit was. Het vermoeden is ook dat de kogel afkomstig is uit de buurt van de Bernhard Shawsingel, zo'n 250 meter verderop.