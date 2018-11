Buschauffeur en huisarts reanimeren onwel geworden automobilist in Beverwijk

BEVERWIJK - Een buschauffeur en een huisarts hebben vanmiddag in Beverwijk een onwel geworden automobilist gereanimeerd.

De 57-jarige automobilist raakte buiten bewustzijn toen hij met zijn bestelauto over het Westerhoutplein reed, en ramde vervolgens buiten bewustzijn een paal, twittert wijkagent Frans Pals.

Een buschauffeur die toevallig langsreed en het ongeluk zag gebeuren, ontfermde zich onmiddellijk over het slachtoffer. Hij pakte een defibrilator en begon het slachtoffer te reanimeren. Met een huisarts, die zich intussen ook had gemeld om hulp te verlenen, bleven ze in afwachting van de hulpdiensten bij het slachtoffer.

'Goed werk'

Volgens wijkagent Pals hebben de buschauffeur en de huisarts 'goed werk' geleverd. De onwel geworden man is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht.