Startup krijgt lening voor verbeteren blaaskankerdiagnose

AMSTERDAM - De Amsterdamse medtech-startup Scinvivo krijgt een lening van 300.000 euro van het Innovatiefonds Noord-Holland. Scinvivo gaat het geld gebruiken voor een innovatie die blaaskankerdiagnostiek moet verbeteren.

Scinvivo ontwikkelt een katheter die in het blaasweefsel kan kijken, zodat de arts kan zien wat er in de blaaswand gebeurt. De katheter gebruikt optical coherence tomography (OCT) om dwarsdoorsnedebeelden te maken van het weefsel. Op deze manier kan de uroloog tijdens de operatie zien wat zich in de blaaswand afspeelt en zo een betere diagnose stellen.

Arjan Groenevelt, directeur van Scinvivo: "Met de financiering van het Innovatiefonds Noord-Holland zal deze katheter een stap verder ontwikkeld worden. In de zomer van 2019 kunnen de eerste klinische testen beginnen. Hierbij werken wij samen met Amsterdam UMC. Wij verwachten dat de katheter begin 2020 beschikbaar komt."

Verschillende vormen kanker

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: "De innovatie van Scinvivo kan een belangrijke toevoeging zijn in de praktijk van urologen en een verbetering geven in de diagnostiek van verschillende vormen van kanker. Onze financiering kan hopelijk leiden tot vervolgfinanciering door derden om deze innovatie naar de markt te brengen. Dit is de eerste lening van het afgelopen zomer gelanceerde Innovatiefonds Noord-Holland."

Het Innovatiefonds Noord-Holland is een initiatief van de provincie Noord-Holland, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en Sanquin, met steun van Europa.