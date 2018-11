Harms op eerste dag Lakeside tegen Tony O'Shea

HEERHUGOWAARD - Wesley Harms neemt het in de eerste ronde van het BDO-wereldkampioenschap Lakeside op tegen Tony O'Shea. De Noord-Hollandse darter doet dat direct op de eerste speeldag van het prestigieuze toernooi.

Harms, recent nog achtste finalist op de Grand Slam of Darts, sluit de eerste speeldag van Lakeside af. Dat is 5 januari 2019. Vermoedelijk is de starttijd van het duel met de Engelsman rond 23.00 uur.

O'Shea is geen onbekende voor de darter uit Heerhugowaard. Twee keer werd hij namelijk op ditzelfde toernooi in de halve finale uitgeschakeld door Silverback, wat de bijnaam is van O'Shea. Eerst was de Engelse darter in 2012 met 6-5 te sterk, waarna hij in 2013 opnieuw won (6-4). Vorig jaar werd Harms op het wereldkampioenschap in de eerste ronde uitgeschakeld door Wayne Warren: 1-3.

Finder Darts

Eerst komt Harms tussen 7 en 9 december nog in actie op de Finder Darts Masters in Hotel Zuiderduin, Egmond aan Zee. Dan speelt hij in de groepsfase tegen de als vierde geplaatste Richard Veenstra en Dean Reynolds uit Wales. Deze wedstrijden zijn live te volgen via NH Sport.