Naarder (29) stak ex-vriendin neer in haar huis in Hilversum

NAARDEN - De vrouw die drie maanden geleden zwaargewond raakte bij een steekpartij in haar huis aan de Buisweg in Hilversum, blijkt te zijn aangevallen door haar ex-vriend. De 29-jarige man uit Naarden wordt poging tot moord ten laste gelegd.

Dit blijkt nu tijdens de rechtszaak die tegen de man is begonnen, schrijft het NaarderNieuws.

De Hilversumse werd op 21 augustus door de politie hevig bloedend in haar woning gevonden. Ze was met een mes in haar borst, buik en nek gestoken en moest zo snel mogelijk worden geopereerd in het ziekenhuis.

Voor de politie was het duidelijk dat de dader haar ex-vriend moest zijn. Na een zoekactie werd hij dezelfde dag nog aangehouden. Of hij heeft bekend, is niet duidelijk. De man wordt van 9 januari tot eind februari voor nader onderzoek opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Er wordt pas in mei inhoudelijk over de zaak gesproken.