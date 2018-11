Veiligheidsonderzoek duurt DekaMarkt Wormerveer te lang en gaat het nu zelf doen

WORMERVEER - Nog altijd is het niet duidelijk wanneer DekaMarkt in Wormerveer de deuren weer kan openen, nadat ruim twee maanden geleden de parkeergarage boven de supermarkt deels instortte. Omdat het zo lang duurt, heeft DekaMarkt nu zelf een onafhankelijke deskundige ingeschakeld om de veiligheid te onderzoeken.

Dat laat Pieter Rozendaal, directeur van DekaMarkt, weten. Volgens hem heeft de gemeente Zaanstad nog altijd niet aan kunnen tonen dat het dusdanig onveilig in de supermarkt is, dat deze gesloten moet blijven. "Daarom heeft DekaMarkt nu zelf een onafhankelijke deskundige gevraagd om de situatie te beoordelen en te onderzoeken of en wanneer de supermarkt weer kan worden heropend."

Volgens de DekaMarkt-directeur is ook de eigenaar van de parkeergarage nog altijd onderzoek aan het verrichten naar de gevolgen van de instorting voor de veiligheid. Ook hier is nog geen uitsluitsel over.

Lees ook: Stel ontkomt nét aan instorting supermarkt Wormerveer: "Hoop geschreeuw dat we moesten stoppen"

Evacueren

Op 18 september van dit jaar stortte een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage boven de DekeMarkt in, nadat een stalen ligger was bezweken. Halsoverkop moest de supermarkt en parkeergarage geëvacueerd worden.

Directeur Rozendaal looft zijn personeel nogmaals voor dit laatste: "Zonder hun hulp was dat ons nooit gelukt in het korte tijdsbestek."