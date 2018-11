Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Domper voor omwonenden 'te hoog' bouwproject in Overveen Foto: NH

OVERVEEN - Omwonenden van een bouwproject in Overveen hebben vandaag een flinke domper gekregen. Na een jarenlang slepend conflict over de hoogte van dit Bijduinhof heeft de Raad van State in Den Haag beslist dat er niets mis is met die hoogte.

De omwonenden kregen eerder wel gelijk van de rechtbank in Haarlem. Die oordeelde dat er verkeerd was gerekend en dat de woningen niet meer volgens vergunning waren gebouwd. De gemeente en de bouwers gingen daarop in hoger beroep. De kwestie gaat over een technisch verhaal waarin het bouwkundig peil een rol speelt. Door van een ander peil uit te gaan, wordt het complex opeens flink hoger. De Raad van State heeft nu geoordeeld dat de rechtbank vorig jaar ten onrechte tot de conclusie is gekomen dat de gemeente fouten heeft gemaakt. Fouten

Bijduinhof is volgens de omwonenden een meter hoger uitgevallen door fouten van de aannemer en de gemeente. Daardoor werd het complex hoger en dat heeft invloed op de lichtval in de omliggende tuinen en het uitzicht vanuit de omliggende huizen. De kwestie rond Bijduinhof is ingewikkeld omdat er ook nog een andere bodemprocedure loopt. Advocaat Theo Roest kon namens de omwonenden vandaag nog niet reageren op de negatief uitgevallen uitspraak. Hij gaat de uitspraak bestuderen. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003