GVB bestelt metro's in Spanje

AMSTERDAM - Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB heeft dertig nieuwe metrotoestellen besteld bij het Spaanse CAF, met een optie voor nog eens dertig voertuigen. Volgens het bedrijf moeten de nieuwe toestellen in 2021 de eerste reizigers vervoeren.

De nieuwe metro’s zijn circa 60 meter lang. Afhankelijk van het reizigersaanbod kan met enkele of gekoppelde metro’s gereden worden. In april was al bekend dat CAF aangewezen was als voorkeursaanbieder voor de levering van een serie nieuwe metro’s voor Amsterdam. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. GVB koopt de nieuwe M7 metro’s met subsidie van de Vervoerregio Amsterdam en in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

De voertuigen moeten vanaf 2021 de eerste reizigers vervoeren op de Oost- en Ringlijn. CAF leverde eerder al de S3- en M4-metroseries aan GVB. Deze zijn eind jaren ’90 in de dienst opgenomen en in 2024 en 2027 aan vervanging toe, net als de S2.