Verplichte buscombi voor Telstar-supporters tegen Jong AZ Foto: Pro Shots / Cor Lasker

ALKMAAR - Fans van Telstar moeten via een verplichte buscombi afreizen naar Jong AZ. Dit is besloten omdat het bij de vorige ontmoeting in Alkmaar onrustig was tussen beide supportersgroepen.

De wedstrijd wordt niet op het traningscomplex in Wijdewormer gespeeld, maar in het AFAS Stadion. "Dat hebben we samen met de gemeente besloten, omdat de supporters daar gemakkelijker te scheiden zijn. Het is een risicowedstrijd, omdat het de laatste keer bij ons onrustig was", laat AZ-woordvoerder Lisanne Nooter weten. Telstar vindt het jammer dat fans verplicht met de bus moeten. "Daar zijn we nooit voor, maar supporters van beide clubs hebben een reden gegeven om dit te besluiten", zegt Dennis Bliek namens de Witte Leeuwen. "We moeten het accepteren, maar het zou onze supporters wel kunnen afschrikken. Maandagavond en een verplichte combi spreekt niet in ons voordeel." Telstar-supporters kunnen tot en met vrijdag 7 december kaartjes kopen voor het uitvak. Jong AZ en Telstar spelen op maandag 10 december tegen elkaar. De aftrap is om 20.00 uur.