Horinezen denken mee over het groen in de gemeente Foto: ANP

HOORN - Tijdens de Groenmiddag in het Clusius College aan de Blauwe Berg kunnen Horinezen op 15 december meedenken over het groen in de gemeente. Er zullen verschillende thema's besproken worden, laat de gemeente Hoorn weten.

Tijdens de Groenvisie maken inwoners, de gemeenteraad en het college van Hoorn keuzes over het beheer, onderhoud, inrichting en het gebruik van groen. De thema's bomen, het gebruik van groen, duurzaamheid en groenadoptie (vrijwillig onderhouden van het groen, red.) zullen onder andere besproken worden. Lees ook: Gemeente Hoorn: "Vallende tak kwam niet door achterstallig onderhoud" Er dachten in oktober via een enquête al 1850 inwoners mee over het groen in de gemeente. Tijdens de Groenmiddag licht de gemeente de resultaten uit de enquête toe. Ook wordt de Groenvisie vormgegeven aan de hand van de eerder genoemde thema's. Maatschappelijke organisaties waren ook betrokken bij het opstellen van deze visie. Bewoners kunnen op zaterdag 15 december van 13.00 tot 17.00 uur meepraten over het groenplan. 💬 Whatsapp ons!

