Terug in de tijd: negendarter op Finder Darts Masters

EGMOND AAN ZEE - Het gebeurt niet vaak dat er een negendarter wordt gegooid op televisie. Op de Finder Darts Masters in Egmond aan Zee is het echter een keer gebeurd en dat mag met recht bijzonder worden genoemd. Darryl Fitton was de gelukkige.

Het is 13 december 2009 als Fitton het in de kwartfinale van het toernooi opneemt tegen de Schot Ross Montgomery. De als vierde geplaatste Engelse darter heeft dat toernooi in de groepsfase al afgerekend met Willy van de Wiel en Dave Prins en is dus in vorm.

In de tweede set van die kwartfinale begint Fitton zijn leg met een score van 177, waarna de volgende drie pijlen in de triple twintig vliegen. De Dazzler, zoals zijn bijnaam luidt, weet vervolgens ook nog eens via tweemaal triple twintig en dubbel twaalf de negendarter te completeren. Fitton wint de wedstrijd uiteindelijk met 3-1 van de Schot en kroont zich later bovendien tot toernooiwinnaar. In de halve finale verslaat hij Alan Norris ruim met 0-3, terwijl hij in de finale met 5-2 te sterk is voor Martin Adams.

Het is tot nu toe de enige negendarter die gegooid is op het toernooi in Hotel Zuiderduin. Benieuwd of het dit jaar weer eens gaat lukken? Volg het toernooi dan van 7 tot en met 9 december rechtstreeks bij NH Sport!