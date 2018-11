'Say cheese!' Kaasdieven op heterdaad betrapt en uit het riet gevist door politie

KATWOUDE - Twee Roemeense inbrekers zijn aangehouden nadat zij kaas probeerden te stelen uit een kaasboerderij in Katwoude. Na inzet van een helikopter en politiehonden kon het duo uit het riet worden gehaald waar zij zich verstopten.

De eigenaar betrapte de twee kaasdieven, nadat zij uit de opslag van de kaasboerderij aan de Hoogedijk liepen, meldt de politie. Toen de twee mannen in de gaten kregen dat zij waren gezien, namen ze de benen en vluchtten het weiland in.

Van verstoppertje spelen hadden de twee inbrekers weinig kaas gegeten, want met behulp van een politiehelikopter werden de twee mannen al snel gespot in een rietkraag. Agenten met politiehonden gingen erop af en vatten het inbrekersduo in de kraag.

Bestelauto

Eenmaal terug bij de kaasopslag bleek dat de inbrekers al stukken kaas hadden klaargezet om mee te nemen. Even verderop stond een bestelauto van de twee Roemenen geparkeerd, zeer waarschijnlijk om de kaas mee te vervoeren. Het voertuig is in beslag genomen.

De twee inbrekers, 36 en 41 jaar oud, zijn meegenomen naar het politiebureau.