Haarlem stopt met parkeervergunningen voor grote wagens, ondernemers boos

HAARLEM - "Het is heel bizar dit", zegt antiekrestaurateur Menno van den Bos. Zijn witte bestelbus is, volgens de nieuwe richtlijnen van de gemeente Haarlem, 18 centimeter te hoog. En dat betekent dat hij, na tweeëndertig jaar, voor het eerst geen parkeervergunning meer krijgt.

De gemeente Haarlem wil de binnenstad van Haarlem zoveel mogelijk autoluw maken en probeert vanaf januari grote vierwielers zo min mogelijk in en rond het centrum te laten parkeren. Dat betekent dat grote voertuigen die langer zijn dan zes meter en hoger dan twee meter veertig per 1 januari geen parkeervergunning meer krijgen. Ook voor campers en vrachtwagens worden geen vergunningen meer verleend.

Krankzinnig

Van den Bos, die zijn winkel aan de Spaarnwouderstraat heeft, heeft zijn bestelbus nodig om meubels op te halen en te brengen naar zijn klanten. "De dichtsbijzijnde plek om mijn bus dan neer te zetten is de Waarderpolder. Dat wordt gezellig daar, want er zijn nog een paar honderd ondernemers die hetzelfde probleem straks hebben. Het is krankzinnig." Hij zou zijn bus ook telkens thuis in Heemstede kunnen parkeren, maar ook dat ziet hij niet zitten. "Dan haal ik een bestelling op in Alkmaar, lever ik het af bij mijn bedrijf, dan moet ik de bus terug naar Heemstede brengen en met de fiets weer terug naar mijn bedrijf. Wat denk je hoeveel tijd dat kost?"

Te snel beleid

Maar waar hij zich nog het meest over verbaasd, is dat de gemeente de regel per 1 januari wil doorvoeren. "Ik heb pas deze week de brief ontvangen en nu moet ik binnen vier weken maar iets zien te regelen? Er wordt ons ook geen enkel alternatief geboden. Mijn vrouw zegt dat ik dan maar toch een kleinere bestelwagen moet gaan kopen. Maar ja, zal je zien, dat ze het beleid toch uitstellen of hoogte en lengtematen weer gaan aanpassen en dan zit ik met die nieuwe wagen."

De gemeente Haarlem was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.