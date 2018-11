Opperdoezer Margot is wereldnieuws met onderzoek naar Siberische eenhoorn

OPPERDOES - Dat het dier ooit over de steppes van Centraal-Azië zwierf was bekend, maar dat de zogeheten Siberische eenhoorn waarschijnlijk gelijktijdig met de moderne mens heeft geleefd, was nog niet bekend. Margot Kuitems uit Opperdoes leverde een belangrijke bijdrage aan dit enorme onderzoek naar de evolutie en uitsterving van het mythische wezen en is wereldnieuws.

Het uitgebreide onderzoek dat maandag werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, gaat de wereld over en krijgt veel aandacht. Volgens de 33-jarige geboren Opperdoezer is dit heel bijzonder. "Het Engelse BBC Nieuws kopte hier gisteren zelfs de voorpagina mee."

Switch naar archeologie

Rond de kerst hoopt Kuitems haar proefschrift over zoogdieren uit de laatste ijstijd in te leveren. En dat terwijl ze als brugklasser op de OSG West-Friesland in Hoorn dacht iets met talen te gaan doen later. "Ik heb echt helemaal nooit gedacht iets met archeologie te willen gaan doen."

Na het volgen van vakken als geschiedenis en klassieke oudheid was ze om en later zou ze de natuurwetenschappelijke kant op gaan.

Knollen dieet

Kuitems is zelf ruim vier jaar zoet geweest met haar 'isotopenonderzoek' naar de botten en tanden van het de Siberische eenhoorn. Hierbij kunnen met behulp van koolstof- en stikstofwaarden onder meer uitspraken worden gedaan over zijn dieet.

Kuitems: "Resultaten wijzen op een specifiek dieet. Kennelijk was de eenhoorn niet flexibel genoeg om zich aan te passen, waardoor hij net als veel andere zoogieren uit dezelfde tijd uitstierf." Ook zijn gebit en houding van de kop wijzen op een dieet van ondergrondse plantendelen.

Wat vooral in het oog springt, is de conclusie dat het dier veel langer op deze planeet heeft geleefd dan altijd werd gedacht. "De Siberische eenhoorn heeft oog in oog gestaan met de neanderthaler en moderne mens", zegt Kuitems.

Imposant dier

Waar de link naar de fabelachtige eenhoorn vandaan komt, blijft volgens Kuitems nog altijd onduidelijk. Hoewel hij een hoorn had die zo lang was als een volwassen man, bleek hij ook een enorme bochel en het gewicht van vijf melkkoeien te hebben.

"Er zijn trouwens wel prehistorische grotschilderingen gevonden van neushoorns, die heel erg op de Siberische Eenhoorn lijken. Dit zouden wel eens de eerste tekeningen van een eenhoorn kunnen zijn."