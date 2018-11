Overval op tankstation Zaandam, politie trekt wapen bij aanhouding

ZAANDAM - De politie heeft in Zaandam met getrokken wapens een man aangehouden die even daarvoor een tankstation zou hebben overvallen.

Volgens een woordvoerder van de politie is het nog niet duidelijk of de overvaller zelf gewapend was. "Uit voorzorg heeft de politie met getrokken wapens de man aangehouden." Aan het Kuikenpad, zo'n twee kilometer van de benzinepomp verwijderd, is de man in de boeien geslagen.

De overval werd aan het einde van de ochtend gepleegd op benzinepomp Avia in de wijk Kogerveld. Of de overvaller, een 1.90 meter lange man van 30-35 jaar, ook iets heeft buitgemaakt, is niet duidelijk. "Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de overval", aldus de politiewoordvoerder.

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.