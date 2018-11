De Peiling: Zorgverzekeraar stopt vergoeding 'belachelijke' alternatieve geneeswijzen

NOORD-HOLLAND - Zorgverzekeraars CZ stopt met het vergoeden van een aantal alternatieve geneeswijzen in de aanvullende zorgverzekering. Uit onderzoek zou blijken dat veel verzekerden die alternatieve geneeswijzen maar belachelijke kwakzalverij vinden. Hoe denk jij daar over?

Zondag met Lubach

Woordvoerder Marie-José van Gardingen van CZ zegt in De Telegraaf dat klanten al langer mopperden over bepaalde vormen van alternatieve zorg die worden vergoed. Een uitzending van het programma van Arjen Lubach over reïncarnatietherapie is de druppel geweest. "Die uitzending werkte als een rode lap op een stier. Er is sprake van een toenemend aantal klachten van mensen die hier echt niet meer willen meebetalen en dreigen over te stappen naar een andere verzekeraar", zegt Van Gardingen. "Bovendien hebben we het over therapieën waarvoor weinig bewijs is qua effectiviteit. Daarom hebben we een onafhankelijk bureau onderzoek laten doen.”

Niet meer vergoed

De alternatieve geneeswijzen die vanaf volgend jaar niet meer vergoed worden bij CZ:

Reïncarnatietherapie: In trance terug gaan in het verleden of een vorig leven met onverwerkte trauma’s

Ayurvedische geneeskunde: Geneeskrachtige kruiden, reinigingskuren, massagetechnieken en yoga spelen grote rol.

Craniosacraal therapie: Focust zich op verstoringen in het bindweefsel, dat lichaam en geest met elkaar verbindt. Bindweefsel wordt zacht aangeraakt en krijgt weer ruimte waardoor het lichaam kan herstellen.

Kinesiologie: Behandelt stress en zoekt de oorzaak hiervan op door middel van spiertesten. Doel: in balans komen.

Fytotherapie: Ook wel kruidengeneeskunde genoemd. Met behulp van 100% plantaardige middelen – dus niet sterk verdund zoals bij homeopathie – uit geneeskrachtige planten wordt evenwicht tussen geest en lichaam hersteld.

Boos

De circa 3500 therapeuten van de niet meer vergoede alternatieve geneeswijzen én hun patiënten staan op hun achterste benen over het besluit. Een petitie is inmiddels ruim 18.000 keer getekend en wordt vrijdag overhandigd aan CZ, waaronder ook OHRA en Nationale Nederlanden vallen. "Wij accepteren dit niet zomaar, we verzorgen geen wellness! We zijn professionals!", zegt initiatiefnemer van de petitie en craniosacraal-therapeute Janneke Joosse. Ze spreekt namens de Samenwerkende Beroepsgroepen Complementaire Zorg. Ze is bang dat andere verzekeraars ook stoppen met vergoeden. "CZ is vaak de eerste vaak de eerste zorgverzekeraar die iets aan de pakketten wijzigt. Wat als VGZ, Menzis of Zilveren Kruis dit voorbeeld volgen? Dat heeft grote gevolgen."

Wat vind jij?

Wat is jouw mening over alternatieve geneeswijzen? Heb je er zelf ervaring mee? Werkt het of vind jij het kwakzalverij? We horen het graag van je!

