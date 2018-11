VIDEO: Inbreker steelt sieraden uit woning Hoorn

HOORN - De politie is op zoek naar een man die op 22 oktober heeft ingebroken in een woning aan Het Keern in Hoorn. Van de inbraak zijn beelden vrijgegeven in Bureau NH.

Het Keern is een lange straat in Hoorn die voor een groot deel parallel loopt aan de A7. In een van de woningen aan het Keern wordt op 22 oktober ingebroken.

De verdachte komt rond 15.00 uur 's middags aanlopen bij de woning en lijkt te kijken of er iemand thuis is. Even later loopt hij naar de achterkant van het huis.

Hier slaat hij toe. Na een tijdje komt hij weer tevoorschijn komen met de vermoedelijke buit in een tas. Hij gaat ervandoor met onder meer sieraden.