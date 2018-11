VIDEO: vrouw koopt peperduur horloge met ontfutselde en 'doorgeknipte' pinpas

HILVERSUM - Via een slinkse truc met een nep e-mailtje heeft een vrouw met de bankpas van een Hilversummer een horloge van bijna 7.000 euro gekocht bij een juwelier in Amsterdam. De koper staat duidelijk op beeld.

Dat blijkt in een uitzending van Bureau NH.

Mail van bank

De gedupeerde Hilversumse man krijgt op 18 juni een nepmail, zogenaamd van zijn bank. Daarin staat dat zijn oude bankpas moet worden vervangen. Het slachtoffer neemt het bericht aan voor echt en doorloopt wat vragen, zoals het invoeren van zijn pincode. Vervolgens knipt hij zijn pas doormidden.

Twee dagen later koopt een vrouw (te zien in de video hieronder) met de bankpas en pincode van de Hilversummer bij een juwelier in Amsterdam een horloge ter waarde van bijna 7000 euro. Ze heeft weinig bedenktijd nodig, want binnen 24 minuten is de koop bedongen.

Maren Wonder is er van de politie Midden Nederland licht toe hoe deze truc werkt.

Advies

Naast het kostbare horloge is er ook nog voor 1200 euro aan bitcoins gekocht met het geld van het slachtoffer. De Wonder van de politie geeft twee belangrijke adviezen: geef nooit je pincode af en áls je een bankpas doorknipt, knip dan ook de chip door. Op die manier is de pas niet meer bruikbaar.