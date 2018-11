Deel dit artikel:













Vanavond live: bewonersbijeenkomst over grafietregens Tata Steel Foto: Shutterstock / NH Nieuws

WIJK AAN ZEE - De bewonersbijeenkomst over de grafietregens in Wijk aan Zee wordt vanavond live uitgezonden door NH Nieuws. Zowel online als op tv is de bijeenkomst te volgen. De uitzending begint om 19.25 uur en is hier te volgen.

Al geruime tijd is de IJmond in rep en roer vanwege de grafietregens die veroorzaakt worden door Tata Steel en vanavond hopen bewoners uit met name Wijk aan Zee antwoorden te krijgen over de mogelijke gezondheidsrisico's. Onder andere de GGD, het RIVM, de provincie en Tata Steel en Harsco zullen de aanwezigen in dorpshuis Mondriaan tekst en uitleg geven. Wij schreven eerder vandaag dit verhelderende verhaal over de bewonersbijeenkomst: Dit is wat je vanavond kan verwachten bij de bewonersbijeenkomst Sinds half oktober kwam Tata meermaals in het nieuws, vanwege onder andere de regens. Een overzicht:

