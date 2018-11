Opmeer gaat huisvesting werkmigranten in kaart brengen

Opmeer ziet een stijging in het aantal arbeidsmigranten. Nu willen zij in kaart brengen waar deze mensen wonen. De arbeiders worden dan geregistreerd in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) van de gemeente, wat ook wettelijk verplicht is.

Het heeft ook voordelen voor de arbeiders, zo meldt de gemeente, want er wordt namelijk gecontroleerd of er aan de normen voldaan wordt voor de huisvesting van de Stichting Normering Flexwonen (SNF-keurmerk). Het doel is om de woon-en leefomstandigheden van deze mensen te verbeteren. 'Huisjesmelkers' en 'malafide' werknemers zouden dan beter aangepakt kunnen worden.

Als iemand langer dan vier maanden in Nederland blijft wonen en werken, moeten zij zich wettelijk in laten inschrijven in de BRP. De werknemer krijgt dan een burgerservicenummer, waardoor er een dienstverband aangegaan kan worden.

De gemeente gaat beginnen in het Slothuys in Spanbroek, hier wonen namelijk veel tijdelijke arbeidsmigranten. De registratie is een initiatief van de regio Noord-Holland Noord.