'Zonderlichtrijders' bewust van fout: "wij doen lampen nooit aan"

BUSSUM - Een opmerkelijke uitspraak vanochtend bij de politiecontrole op fietsverlichting in Bussum: twee mannen gaven tegenover de agenten aan wel licht op hun fietsen te hebben, maar die uit gemak 'nooit aan te doen'. Ze kregen een boete, net als tal van anderen die werden betrapt op rijden zonder licht.

De politie uitte op Facebook haar verbazing over het gedrag van deze twee fietsers.

Agenten controleerden vanochtend in het centrum van Bussum op fietsverlichting. In een halfuur tijd werden veel fietsers op de bon geslingerd. Daarnaast kregen meerdere automobilisten en brombestuurders een bekeuring voor slecht werkende verlichting.

De politie krijgt op Facebook veel bijval voor de actie. Zo zegt een Bussumse bijna fietsers (voetgangers ook, in donkere kleding op slecht verlichte zebrapaden) zonder licht onder haar auto te hebben gehad. Een man uit Weesp stelt voor om twee maanden lang twee keer in de week te controleren "en mensen gaan er over na denken".