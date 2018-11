'Aantal zzp'ers gaat fors omhoog'

NOORD-HOLLAND - Het aantal zzp'ers kan in Nederland de komende jaren fors toenemen. Dat concludeert het Economisch Bureau van ING. Dat komt doordat digitale werkplatformen belangrijker worden.

Afhankelijk van de kostenvoordelen en de juridische ruimte die dergelijke platformen krijgen, kan die toename tussen de 200.000 en 1 miljoen zzp'ers liggen, stellen economen van de bank.

Volgens ING zijn er nu tienduizenden zelfstandigen die werken via digitale platformen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om maaltijdbezorging en taxivervoer. Maar dat aantal kan snel toenemen. Zo wil Uber zich ook op de klusmarkten gaan richten en gaat Temper, dat tijdelijk personeel aanbiedt in de horeca, uitbreiden naar de retailsector.

Werkplatformen zijn vooral aantrekkelijk voor mensen die nu via kortdurende of flexibele contracten werken, zoals uitzendkrachten of gedetacheerde werknemers.