Passagiers staan doodsangsten uit bij KLM-vlucht Nairobi: "Vlammen in de motor"

SCHIPHOL - Volgens passagiers van het KLM-toestel dat vorige week strandde in Nairobi ging het er bij het opstijgen erg heftig aan toe. Getuigen zeggen dat de motor van het vliegtuig in brand vloog en dat er sprake was van paniek in de cabine.

KLM liet eerder weten dat de Boeing 747-400 kampte met een technisch mankement in een van de vier motoren. Het toestel moest kort na vertrek richting Schiphol terugkeren naar de luchthaven in de Keniaanse hoofdstad.

Passagiers hadden het idee dat er veel meer aan de hand was dan een 'technisch mankement'. "We hoorden een dikke knal en toen ging het toestel zo heftig op en neer dat we dachten dat we gingen neerstorten", zegt een getuige tegen NH Nieuws.

Meerdere passagiers zouden vuur vanuit hun raam hebben gezien. "Het personeel trok wit weg. De gezagvoerder heeft gezegd: er is een generator kapot, maar we kunnen makkelijk op drie motoren naar Amsterdam." Ook zou de piloot in een gesprek met de steward hebben gezegd dat er sprake was van 'vlammen in de motor'.

Kerosine geloosd

Uiteindelijk werd kerosine geloosd. Het vliegtuig keerde vervolgens terug naar de luchthaven. Het mankement was van zo'n omvang dat er onderdelen en technisch personeel naar Kenia moesten worden gestuurd.

Vorige maand ging het ook al een keer mis met het toestel. Een van de motoren raakte zwaar beschadigd toen het toestel botste tegen een voertuig op Schiphol.

De passagiers vinden dat de piloot hen onnodig in levensgevaar heeft gebracht. "We zijn met een toestel de lucht in gegaan waarvan duidelijk had moeten zijn dat het niet veilig was." Verder vinden ze dat het probleem door KLM wordt "gebagatelliseerd", omdat er slechts wordt gesproken van 'een technisch mankement'.

'Aan lot overgelaten'

De luchtvaartmaatschappij zou passagiers na het incident ook aan hun lot hebben overgelaten. Zo zouden ze uren hebben moeten wachten op een plek in een hotel. "Het is een nare, traumatische ervaring. Dat overleef je wel, maar de behandeling is bij de wilde spinnen af. We hebben niemand kunnen bereiken van KLM."

Het toestel is zondag na een vertraging van vier dagen leeg teruggevlogen naar Schiphol. De passagiers waren omgeboekt naar andere vluchten.

Reactie KLM

Een woordvoerder van KLM reageert: "Wij betreuren de ervaring van de passagiers. Ik kan met zekerheid zeggen dat hun veiligheid niet in het geding is geweest. Het vliegtuig is, na het kapotgaan van één van de vier motoren, uneventfull geland. Dat wil zeggen: zonder problemen." Verder laat KLM weten te onderzoeken wat er precies is gebeurd en in hoeverre er inderdaad een 'knal' was, 'vlammen in de motor' zijn gezien en personeel in paniek was.