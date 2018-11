Deel dit artikel:













Zeg 'ns Aaa-acteur Manfred de Graaf (79) overleden Foto: ANP

AMSTERDAM - Acteur Manfred de Graaf, beter bekend als dokter Hans Lansberg uit de comedy Zeg 'ns Aaa, is gisteren overleden in zijn woonplaats Warmond. De geboren Amsterdammer was al enige tijd ziek en is 79 jaar geworden.

Dat meldt De Telegraaf. De Graaf werd bekend door de razendpopulaire sitcom Zeg 'ns Aaa, dat tussen 1981 en 1993 meer dan tweehonderd afleveringen beleefde bij de VARA. Er was eigenlijk niemand die nooit keek naar de belevenissen van de huisarts en haar lawaaierige huishoudster Mien Dobbelsteen (Carry Tefsen). In de serie speelde De Graaf de echtgenoot van huisarts Lydie van der Ploeg, gespeeld door Sjoukje Hooymaayer. Zij overleed twee maanden geleden op 77-jarige leeftijd. Lees ook: Actrice Sjoukje Hooymaayer overleden De Graaf speelde ook in onder meer Turks Fruit, Dagboek van een Herdershond en Goede Tijden, Slechte Tijden. De Graaf was ook een gevierd toneelspeler. Zo speelde hij bij De Haagsche Comedie en het Rotterdams Toneel. Zijn laatste voorstelling op het toneel was de theaterversie van Zeg 'ns Aaa in 2003. Vorige maand sprak NH Nieuws uitgebreid met actrice Carry Tefsen, beter bekend als de assistente van dokter Van der Ploeg in Zeg 'ns Aaa. Lees hier het interview of kijk de video hieronder: 💬 Whatsapp ons!

