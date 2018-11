Koning Willem-Alexander vliegt passagiers naar Turkije

SCHIPHOL - De passagiers van een vlucht van Schiphol naar Istanboel zullen deze niet snel vergeten. Zij werden namelijk gevlogen door niemand minder dan onze koning Willem-Alexander!

KLM-vlucht KL1613 vertrok gisteren om 11.30 uur vanaf Schiphol met koning Willem-Alexander als co-piloot. De passagiers waren vooraf niet ingelicht over de aanwezigheid van de koning, meldt RTL Nieuws.

Aan de Turkse krant Daily Sabah weet een passagier te vertellen dat hij één van de weinigen was die de koning herkende in het vliegtuig. "Je wordt niet elke dag door een koning gevlogen, dus ik zal dit moment niet snel vergeten."

Briefje

Hij probeerde zelfs nog een briefje te overhandigen aan onze koning, om hem 'te bedanken' en om te vragen of hij met hem op de foto wilde. Een bodyguard van koning Willem-Alexander sloeg dit aanbod namens de koning af, omdat hij als piloot en niet als koning wil worden gezien tijdens een vlucht.

De passagiers werden volgens RTL Nieuws bij het landen geïnformeerd over de bijzondere piloot aan boord. Het toestel waar de koning in vloog was een Boeing 737-700.

In 2016 werd bekend dat de koning zich zou laten opleiden tot Boeing-piloot, tot die tijd vloog hij alleen in Fokker-vliegtuigen. Vorig jaar vertelde de koning dat hij al jaren anoniem voor KLM vliegt. "Er zijn weinig mensen die mij herkennen", zei hij toen.

