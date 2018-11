Surprise! Giftige schorpioen reist mee naar Amsterdam en kruipt uit koffer

ZWANENBURG - Een onaangename verrassing bij terugkomst uit het Amerikaanse Miami voor een reiziger uit Amsterdam. Na het uitpakken van de koffers kroop er opeens een giftige schorpioen door de kamer. Het dier is opgevangen door reptielenopvang Zwanenburg.

Volgens Rob Dumont van de reptielenopvang in Zwanenburg is de 'bark scorpion' niet dodelijk voor mensen, "maar een steek kan wel voor heel veel pijn en overlast zorgen".

Lees ook: Slang uit plantenbak gevist in Den Helder

Personeel van de dierenambulance in Amsterdam heeft het diertje in het huis van de reiziger gevangen en uiteindelijk overgedragen aan de reptielenopvang. Daar zal-ie tot het einde van zijn of haar leven blijven, aldus Dumont. "Of tot een geïnteresseerde de schorpioen graag wil overnemen."

Voor die mogelijke liefhebber, heeft Dumont nog wel een extra opmerking: "Je kan deze schorpioen niet bij andere dieren zetten, dus het kan geen vrienden maken."