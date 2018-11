Bloemendaler doet aangifte tegen burgemeester: "Hij beschadigt doelbewust mijn familie"

BLOEMENDAAL - Bloemendaler Hans Slewe doet vanmiddag bij de politie aangifte tegen burgemeester Elbert Roest. Slewe vindt dat Roest zich schuldig heeft gemaakt aan het schenden van het ambtsgeheim en het schenden van de privacy van deze inwoner.

Slewe schrok zich te pletter toen dit weekend bleek dat het college van B en W van Bloemendaal een brief van de burgemeester online had laten zetten. Die beladen brief is zondag weer offline gehaald, maar toen was het kwaad volgens Slewe al geschied.

Conflict

Die mails hebben te maken met een vertrouwelijk onderzoek naar het voortslepende conflict tussen aan de ene kant de broers Rob en Hans Slewe en aan de andere kant de gemeente Bloemendaal.

Lees ook: Burgemeester Bloemendaal zet geheime informatie op internet

Die gepubliceerde brief van de gemeente was eigenlijk bedoeld als een reactie op honderd mails van de broer van Hans, raadslid Rob. De burgemeester wil Rob Slewe erop wijzen dat hij zijn raadslidmaatschap niet moet gebruiken om privé-zaken op te lossen.

Voorwaarden

In een bijlage bij de brief gebruikte de burgemeester onderwerpen van mails die Rob had doorgestuurd. Die onderwerpen zijn soms één-op-één titels van geheime mails die Rob Slewe en raadslid Leonard Heukels alleen onder strenge voorwaarden mochten bekijken. Mocht een van de twee iets over de geheime informatie naar buiten brengen, zou strafvervolging dreigen, zo had de burgemeester ze meegegeven.

Lees ook: Raadslid Bloemendaal vandaag voor gerechtshof voor schenden ambtsgeheim

Volgens Hans Slewe heeft burgemeester Roest, door de titels van de mails naar buiten te brengen, nu zelf die regels en daarmee zijn ambtsgeheim geschonden. Slewe: "Ik ken de inhoud van de geheime mails niet, maar de onderwerptitels alleen zeggen al van alles over de inhoud. Het is ongelofelijk als ik de lijst bekijk en de titels van de mails zie die heel erg duidelijk maken wat er in de mails staat. En dat is schokkend."

Hells Angels

Voorbeelden van de namen van die mails zijn: 'Kan dit als wethouder? Zaak Hells Angels doet denken de Slewes', 'Kunnen we iemand laten spinnen dat het [broers Slewe, red.] veelklagers zijn', 'onrechtmatige daad / heimelijk aftappen telefoongesprekken' en 'Valsheid in geschrifte?'.

Privacy

Slewe vindt dat de burgemeester ook zijn privacy heeft aangetast door zijn achternaam te gebruiken in de bijlage en bovendien zijn naam te koppelen aan de Hells Angels. Slewe: "Met het publiceren van mijn naam en de titels van de mails, beschadigt burgemeester Roest doelbewust mijn familie en daar heb ik schoon genoeg van."

Lees ook: Raad wil onderzoek naar hoofdpijndossier Elswoutshoek

Hans Slewe heeft eerst geprobeerd in contact te komen met de burgemeester. Dat contact is er nog niet geweest. "Sinds de publicatie vrijdagmiddag probeer ik in contact te komen met met het college van B en W, maar ik word niet eens teruggebeld."

NH Nieuws maakte eerder dit jaar een reportage over Hans Slewe en zijn broer Rob: