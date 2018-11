Medemblik en Enkhuizen grijpen naast titel 'Kortebaan van het jaar'

WEST-FRIESLAND - De Westfriese gemeenten Medemblik en Enkhuizen hebben gisteren naast de titel 'Kortebaan van het jaar' gegrepen.

Dat meldt de redactie van Kortebaandraverijen.nl, de organisator van de jaarlijkse verkiezing. Die koos dit jaar de kortebaan in Nootdorp tot de landelijke winnaar, zo is te lezen in een persbericht.

Ondanks dat de West-Friese gegadigden niet hebben gewonnen, heeft de organisatie toch mooie woorden voor de draverijen in die plaatsen.

Traditie

Zo wordt er geschreven: "Elk jaar qua aankleding scoort Medemblik een tien. De stad straalt één en al traditie uit en dat is een prachtige combinatie met de kortebaansport. De bochtige Nieuwstraat wordt wel eens beschouwd als oneerlijk, maar geeft tegelijkertijd de koers een extra dimensie", schrijft de redactie van de Kortebaandravernij. Dit jaar kwam er zelfs een recordaantal bezoekers kijken naar de wedstrijd.

Enkhuizen

Over Enkhuizen wil de jury kwijt: "Enkhuizen had misschien wel de mooiste koers van het jaar. Ook deze stad straalt één en al traditie uit. De organisatie laat bovendien zien te werken aan praktische problemen die voorgaande jaren een nominatie in de weg stonden. Zo is het gevaar van oversteken weggenomen en geeft het aan zich te bezinnen om aan beide kanten van de Paktuinen dezelfde faciliteiten te bieden."

De vakjury en de bezoekers van de website gaven gister de voorkeur aan de gemeente Nootdorp (zie foto). Voor de Zuid-Hollandse plaats is het de tweede keer dat ze de prijs binnen weten te slepen. Precies tien jaar geleden bij de eerste editie wonnen zij ook. Medemblik wist in 2014 de prijs te winnen.