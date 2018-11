Bewoners bijgepraat over verbouwing Amstelveenlijn: "Even door de zure appel heen"

AMSTELVEEN - Sneltram 51, oftewel de Amstelveenlijn, wordt compleet vernieuwd. De lijn stopt vanaf maart volgend jaar 51 definitief met rijden en wordt omgebouwd tot een tramverbinding: de Amsteltram. Bewoners werden dinsdagavond bijgepraat over alle veranderingen.

Een bewoner is niet erg te spreken over de vernieuwing van de lijn: "Ik heb begrepen dat de 51 niet meer naar Centraal Station gaat, en dat is een slechte zaak. Een hele slechte zaak vind ik zelfs."

De huidige lijn 51 kampt momenteel vaak met storingen en uitval: "Dat heeft er ook alles mee te maken dat de lijn een beetje op z'n einde is en dus ook echt aan vervanging toe is. Dus op het moment dat we straks de Amsteltram hebben, dan gaat het qua dienstregeling veel beter" vertelt wethouder Rob Ellermeijer. De verbinding moet uiteindelijk sneller en veiliger worden.

De huidige Amstelveenlijn rijdt tussen Amsterdam Centraal Station en Amstelveen Westwijk. Begin maart volgend jaar stopt dat. Lijn 51 gaat dan in een U-vorm rijden tussen Centraal Station en Sloterdijk. Op het traject ten zuiden van Amsterdam-Zuid gaat tijdelijk een bus rijden, totdat de nieuwe tramverbinding af is. De nieuwe Amsteltram gaat vanaf eind 2020 rijden tussen Amsterdam-Zuid en Westwijk. Daarna starten de werkzaamheden om de Amsteltram door te trekken naar Uithoorn.



"Mensen die ouder worden, waaronder ikzelf, moeten straks overstappen en dat is extra inspannend. Terwijl je nu kan blijven zitten als je naar het Waterlooplein moet of naar het Weesperplein", aldus een bezorgde bewoner.

Voordelen

Anderen zien juist voordelen in de vernieuwing van de lijn. Vooral ook omdat een aantal kruisingen ongelijksvloers wordt, wat betekent dat de tram op die punten ónder de kruising door zal rijden. "Elke ochtend naar mijn werk moet ik oversteken met de fiets, en je staat echt zo lang te wachten. Ik denk dat het fietsverkeer lekker vlot zal gaan doorstromen. We moeten even door de zure appel heen, maar ik verwacht wel dat het gaat bevallen dan."