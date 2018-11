Dagen zijn geteld voor kastanjebomen in 'mooiste straat' van Alkmaar

ALKMAAR - Er is een kapvergunning aangevraagd voor de beeldbepalende kastanjebomen aan de Nassaulaan in Alkmaar. De bomen zijn aangetast door schimmels.

Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Op de bomen huist de tonderzwam en dat betekent dat ze dood of aan het sterven zijn. Het college moet nog beslissen of de kap doorgaat.

De kastanjebomen zijn het eerste dat buurtbewoners zien als ze 's morgens de gordijnen openen. "Het is heel erg dat ze weg moeten, maar als ze ziek zijn, zit er waarschijnlijk niks anders op", zegt een omwonende tegen Alkmaar Centraal. De bomen zullen gemist worden: "Het is de mooiste straat van Alkmaar."

Sommigen begrijpen dat ze weg moeten. "Je moet er ook niet aan denken dat er eentje omvalt en op een mens terecht komt."

Brief

De bewoners gaan gezamenlijk een brief naar de gemeente sturen met de vraag of er nieuwe bomen worden geplant. De gemeente gaat deze beslissing in samenspraak met de bewoners nemen.



Vier jaar geleden zijn ook een paar kastanjebomen gekapt. Toen werden ze ook aangetast door de tonderzwam. Hiervoor zouden nieuwe bomen terugkomen, maar die zijn tot nu toe niet geplant.