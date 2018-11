Deel dit artikel:













Man met bijna zes jaar celstraf op zijn naam opgepakt in Zandvoort Foto: Shutterstock

ZANDVOORT - Een crimineel is vannacht in Zandvoort van de weg geplukt door agenten. De man bleek een straf van bijna zes jaar uit te moeten zitten in zijn thuisland.

Hij trok de aandacht van de politie vanwege zijn rijgedrag. Nadat agenten de bestuurder aanhielden, werd duidelijk dat de man internationaal gesignaleerd stond om een celstraf van vijf jaar en negen maanden.



De gedetineerde is overgebracht naar een cel in Haarlem en zal later worden uitgeleverd aan zijn thuisland.

