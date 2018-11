Bergense partij stapt uit college: "Ze hebben ambtsmisdrijf gepleegd"

BERGEN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen heeft een ambtsmisdrijf gepleegd. Dat zegt Koos Bruin, fractievoorzitter van de partij Behoorlijk Bestuur Bergen. Hij kondigde gisteren aan uit het college te stappen.

Volgens hem had het college aangifte moeten doen toen er vermoedens waren dat drie à vier ambtenaren niet integer hadden gehandeld.

Al eerder stapte wethouder Michiel van den Busken van Behoorlijk Bestuur Bergen (BBB) op nadat de overige wethouders en de burgemeester het vertrouwen in hem hadden opgezegd. Volgens Bruin moest de geplaagde wethouder de kwestie rondom de onintegere ambtenaren binnenskamers houden.

Lees ook: Bergense wethouder legt per direct functie neer

Dat deed hij niet want hij vertelde het aan zijn partij. Die deed uiteindelijk melding bij de Rijksrecherche. "Volgens het college ging het bij de kwestie rondom de ambtenaren om kleine zaken zoals het wegnemen van een kladblok of een balpen. Waarom zou je dat geheim moeten houden?"

Zware geestelijke druk

Ook werd wethouder Van den Busken volgens Bruin onder druk gezet om in een brief zijn vertrouwen uit te spreken in zijn ambtenaren. "Dat gebeurde onder zware geestelijke druk. Hij moest ook nog eens vertellen dat hij om persoonlijke redenen zijn functie had neergelegd. Dat is gewoon niet waar."

Maar burgemeester Hetty Hafkamp is niet gediend van deze, in haar ogen, onterechte aantijgingen. Zij las voor aanvang van de commissievergadering gisteravond een verklaring voor. "Wij hebben niet ervaren dat de heer Van den Busken druk heeft gevoeld bij het schrijven van zijn verklaring aan de medewerkers. Na een ongelukkige discussie met uw fractie heeft de heer Van den Busken oprecht en vanuit het hart geprobeerd iets recht te zetten richting onze medewerkers."

Lees ook: Politiek Bergen over mogelijke vervolging topambtenaar: "Bestuurlijk gezien is hij veroordeeld"

Verder ging Hafkamp ook in op de reden van het aftreden van Van den Busken. "De heer Van den Busken heeft meerdere keren onjuiste informatie aan het college gegeven daarnaast heeft hij informatie aan het college op een verkeerde manier aan zijn fractie gepresenteerd. Hij is daar op aangesproken maar er kwam geen verbetering. Wij vonden dat geen werkbare situatie."

Chantage

Verder overweegt de burgemeester stappen tegen de partij BBB te nemen omdat de goede naam en eer van het college wordt aangetast. Bovendien ontkent ze dat er ambtenaren binnen de gemeente niet integer zouden hebben gehandeld. Koos Bruin maakt zich niet druk om die mogelijke stappen. "Wij vinden dat een vorm van chantage maar wat zij zegt is volstrekt bezijden de waarheid. Ik zie ze graag in de rechtbank."

De gemeente Bergen raakte eerder in opspraak nadat een topambtenaar van de gemeente op staande voet werd ontslagen. De man zou een deel van zijn hypotheek hebben verkregen via een projectontwikkelaar waarmee hij ook in zijn functie als ambtenaar zaken doet.