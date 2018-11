Huntelaar wil overwinning vieren: "Ik lust eigenlijk alles wel"

ATHENE - Als het aan Klaas-Jan Huntelaar ligt, gaan de spelers van Ajax de zege op AEK Athene en daarmee de Europese overwintering nog even vieren. De spits viel na een uur spelen in en prompt vielen er twee doelpunten voor de Ajacieden. Toeval, zo zegt de spits.

"Sommige dingen gebeuren af en toe wel met toeval. Dat is elke keer weer anders, zo is voetbal", weet Huntelaar, die de penalty waaruit de 1-0 viel bewust liet nemen door Dusan Tadic. "Hij stond op papier, samen met Lasse Schöne. Ik vroeg aan hem of hij zich goed voelde en hij voelde zich goed. Hij schoot hem goed binnen."

Huntelaar hoopt dat hij en zijn teamgenoten nog een drankje gaan doen in de stad. "Denk ik wel ja. We hebben wat te vieren en momenten die je kan vieren moet je ook vieren met elkaar. Dat is alleen maar goed en brengt het team dichter bij elkaar. We zijn allemaal oud en wijs genoeg om dat goed in de gaten te houden. Wat ik drink? Eigenlijk van alles!"