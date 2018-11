Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Nieuwe serie met Alkmaar in hoofdrol vandaag te zien op tv Foto: Alkmaar Prachtstad / Endemol Shine

ALKMAAR - De nieuwe thrillerserie LOIS is vanaf morgen te zien op NPO 1. Vooral in Alkmaar zal er met spanning gekeken worden: de stad staat namelijk voor een groot gedeelte centraal in het verhaal.

De afgelopen maanden zijn er meerdere opnames geweest in Alkmaar. De serie, die is gebaseerd op de boeken van bestsellerauteur Simone van der Vlugt, zocht afgelopen maart nog figuranten voor een grote opnamedag op de Vismarkt in Alkmaar. Lees ook: Alkmaar krijgt centrale rol in nieuwe thrillerserie: figuranten gezocht Simone van der Vlugt schreef meerdere boeken waarin de Alkmaarse rechercheur Lois Elzinga de hoofdpersoon is. De schrijfster woont met haar man en kinderen zelf ook in de stad. De hoofdrol wordt gespeeld door Noortje Herlaar. Er is op flink wat plekken in Alkmaar gefilmd, waaronder de gevangenis en het IJkgebouw. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003