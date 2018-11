NS gaat schadevergoeding betalen aan slachtoffers Holocaust

AMSTERDAM - Voor het eerst gaat de NS individuele schadevergoedingen betalen aan overlevenden en nabestaanden van de Holocaust. Daarmee komt er een einde aan de strijd tussen Amsterdammer Salo Muller en het spoorbedrijf.

Muller verwijt de NS dat ze miljoenen heeft verdiend aan het vervoer van Joden naar Westerbork tijdens de Tweede Wereldoorlog, schrijft mediapartner NOS. De Nederlandse Spoorwegen hebben zich niet verzet tegen de deportatie van Joden naar kamp Westerbork. Aan de transporten heeft het bedrijf omgerekend zo'n 2,5 miljoen euro verdiend.

Emotioneel

"We hebben gezamenlijk besloten om niet juridisch tegenover elkaar te komen staan, maar een commissie in te stellen", zegt Roger van Boxtel, president-directeur van de NS, na het overleg met Muller vandaag. "Die commissie gaat uitzoeken op welke wijze wij een individuele tegemoetkoming aan getroffenen kunnen vormgeven."

Muller, oud-fysiotherapeut van Ajax, vindt dit "buitengewoon", vertelt hij. "Het is een uitkomst die ik misschien had durven dromen, maar die ik niet verwacht had. Het heeft me enorm geëmotioneerd en ik ben dankbaar dat het zo is gekomen."

Hoe hoog de vergoedingen worden en wie hier precies recht op hebben, is nog niet bekend. Muller noemde vorig jaar de regeling die de Franse spoorwegen twee jaar geleden hebben getroffen. Die kwam neer op zo'n tachtigduizend euro voor een overlevende en achtduizend euro voor een nabestaande.

