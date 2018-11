Achilles Bocholt in allerlaatste seconde langs Volendam

BOCHOLT - De handballers van Volendam hebben dinsdagavond een heel zuur einde van de avond beleefd. Op bezoek bij het Belgische Achilles Bocholt stonden de Noord-Hollanders vaak voor, maar in de allerlaatste seconde gingen de Belgen er alsnog met de overwinning vandoor: 31-30.

De beginfase was voor de mannen uit Bocholt, die een 4-2 voorsprong namen. Vervolgens ging de wedstrijd gelijk op en via 8-8 stond er in de rust een stand van 16-16 op het bord.

Het eerste doelpunt na de rust was voor de ploeg van Peter Portengen, die daardoor op voorsprong kwam tegen de toenmalige nummer twee van de BENE-League. Tot 23-24 kwamen de bleven de Volendammers steeds een puntje voor staan, tot het met een kwartier te gaan 25-25 werd. De Belgen namen vervolgens een 28-27 voorsprong en op het moment dat er nog 25 seconden te spelen waren, vroeg Volendam een time-out aan bij een stand van 30-30. De bal wilde er echter niet in en tot overmaat van ramp gebeurde dat in de allerlaatste seconde aan de andere kant wel.

Lange terugreis

Hierdoor verloor Volendam na een bloedstollende slotfase alsnog (30-31) en mocht de opponent zich na een uur handbal koploper van de BENE-League noemen. Volendam neemt na tien speelronden de zesde plaats in en zal met een jammerlijk gevoel de bus instappen voor een lange terugreis.