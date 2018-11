Alkmaarse voetbalsters verliezen van koploper PSV

ALKMAAR - De vrouwen van VV Alkmaar zijn er niet in geslaagd om punten af te snoepen van koploper PSV. Het team van Judith Kuipers verloor met 0-3 van het team uit Eindhoven.

In de eerste helft zorgde PSV-speelster Katja Snoeijs voor de voorsprong voor de Brabanders. In de tweede helft werd de marge al snel verdubbeld, waarna het in de absolute slotfase ook nog 0-3 werd.

Door de nederlaag blijven de vrouwen van Kuipers op de vijfde plaats in de eredivisie staan. PSV loopt door de zege uit op ADO Den Haag, dat de tweede plaats inneemt. Het verschil tussen de nummers een en twee is nu opgelopen tot zes punten.