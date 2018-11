Bloemendalers maken eigen film over geschiedenis dorp, spelen zelf de hoofdrol

BLOEMENDAAL - Het kostte ze veel meer werk dan ze van tevoren hadden bedacht, maar de Bloemendalers die hun eigen dorpsgeschiedenis naspelen malen er niet om. Nog een paar draaidagen te gaan en dan kan in het voorjaar hun eigen documentaire in première gaan.

Vier notabelen met witte kragen zitten aan een tafel. Zij besluiten dat er een protestante kerk moet komen in Bloemendaal. Een belangrijke scene uit de film over het ontstaan van het dorp wordt op een van de laatste draaidagen geschoten.

Dan zien ze een groen lampje op het scherm verschijnen. Het is het licht van een uitgangsbordje van het Haarlemse monument De Hoofdwacht, waar de Bloemendalers in een middeleeuwse kamer mogen filmen. En een groen lampje hadden ze nog niet in het jaar 1600. Een zwart doek lost het probleem op.

De film gaat dan ook over het ontstaan van het dorp Bloemendaal, vlak na de middeleeuwen. In het middelpunt staat de protestantse kerk, die een hele belangrijke rol speelde in de geschiedenis.

Leerlingen basisscholen

Nicole Honingh van Welzijn Bloemendaal bedacht de film en trommelde alle Bloemendalers bij elkaar om de film mogelijk te maken, inclusief de leerlingen van de Bloemendaalse basisscholen. En ze mag zelf ook een rolletje spelen, als dienstmeid die de deur open doet voor de Bloemendaalse notabelen.

Ondertussen probeert de andere regisseur Joop Geurts de acteurs nog één keer op te zwepen. "Je moet echt boos worden", vindt hij als de acteurs moet spelen dat het te zot voor woorden is dat er nog geen protestante kerk is in Bloemendaal.

Bekijk de hele reportage en de eerste beelden van de film hierboven.