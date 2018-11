Kogel schampt hoofd studente (23) tijdens avondje Netflixen

AMSTERDAM - (AT5) Bij de beschieting van een woning in de flat Daalwijk in Amsterdam-Zuidoost, raakte vorige week een 23-jarige buitenlandse studente gewond. Een kogel schampte haar hoofd, terwijl ze aan het Netflixen was.

Rond half negen in de avond op 21 november schiet iemand op de woning die ligt op de achtste verdieping van de flat Daalwijk. De kogel gaat door de ruit en raakt de vrouw, die op dat moment in haar slaapkamer op bed via Netflix een serie bekijkt.

Huisgenootje

"Ze voelde iets tegen haar hoofd en dacht eerst dat er een lamp naar beneden was gekomen", vertelde een politiewoordvoerder vanavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. "Ze heeft toen een huisgenootje erbij geroepen en toen kwamen ze erachter dat er geschoten was."

Volgens de woordvoerder heeft de 23-jarige buitenlandse studente veel geluk gehad. "De kogel is recht op haar afgevlogen en heeft haar geschampt. Ze is ook echt onwel geworden en later naar het ziekenhuis vervoerd." Als de vrouw een paar centimeter was verschoven, had ze het mogelijk niet overleefd.

Mogelijk geschoten van dak

Uit onderzoek blijkt dat er waarschijnlijk uit de richting van de Dolingadreef of de Bernard Shawsingel is geschoten. Er wordt niet uitgesloten dat de schoten zijn gelost vanaf het dak, of vanuit een andere woning.

De politie denkt dat de afstand tot de schutter ongeveer 250 meter was, er wordt daarom ook niet uitgegaan van een bewuste poging om de vrouw te raken. "Je moet dan echt bijzonder goed kunnen richten, ook zat ze achter een gesloten gordijn. Maar dat maakt de angst er niet minder om." De studente heeft vanwege de schietpartij haar studie afgebroken en is terug naar huis getrokken.

Foto

Het Openbaar Ministerie gaf ook een foto vrij die na het incident zijn gemaakt in de studentenkamer van de vrouw. Op de foto is een gat in de ruit en in een gordijn te zien.

Morgen ook meer aandacht voor deze zaak in het AT5-opsporingsprogramma Bureau 020.