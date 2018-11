Tadic schiet Ajax naar overwintering in Champions League

De Amsterdammers domineerden in de openingsfase in Athene, maar tot grote kansen leidde dit niet. Pas na een half uur spelen viel de eerste echt grote mogelijkheid te noteren. David Neres had de kans om Ajax op voorsprong te zetten, maar na een voorzet van Frenkie de Jong kopte hij in de handen van doelman Vasilios Barkas. Even later mocht Lasse Schöne aanleggen voor een vrije trap vanaf zo'n twintig meter. Deze belandde net over het Griekse doel.

Lang leek het erop dat AEK de hele eerste helft geen kans zou krijgen, tot een minuut voor rust. Doordat Maximilian Wöber mistastte bij een een indraaiende voorzet vanaf de rechterkant, kwam de bal bij spits Ezequiel Ponce terecht. Gelukkig voor de Amsterdamse ploeg was keeper André Onana attent en behoedde hij zijn team voor een plotselinge achterstand bij rust.

Bevrijdende treffer

Ook na de thee was de ploeg van Ten Hag de betere ploeg. Dat resulteerde na zeventig minuten uiteindelijk tot een voorsprong. Nadat Donny van de Beek na een uur spelen al de paal raakte uit een voorzet van Dusan Tadic, was het even later Tadic zelf die zijn ploeg aan de leiding schoot uit een penalty. Deze strafschop was verkregen door een handbal van Marko Livaja, die daardoor bovendien zijn tweede geel kreeg en mocht inrukken.

Volgende ronde

Het bleek een bevrijdende treffer te zijn voor de Amsterdammers, want nog geen vijf minuten later was het opnieuw raak. Via David Neres en invaller Klaas-Jan Huntelaar kwam de bal bij Tadic terecht, die koeltjes zijn tweede van de avond binnen werkte en Ajax daarmee naar de volgende ronde van het kampioenenbal schoot.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui (Kristensen/81), De Ligt, Blind, Wöber; Schöne, De Jong; Neres, Van de Beek (Labyad/86), Tadic; Dolberg (Huntelaar/62)