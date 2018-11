Meer loon voor cabinepersoneel Transavia

SCHIPHOL - Het cabinepersoneel van Transavia krijgt structureel meer loon. Ook worden twee extra salaristredes toegevoegd aan het loongebouw. Dat staat in het principe-akkoord dat de luchtvaartmaatschappij afsloot met vakbond VNC, zo meldt de bond.

Transavia zat al enige tijd om tafel met VNC over de cao voor het cabinepersoneel, die betrekking heeft op meer dan duizend medewerkers. Behalve de loonsverbetering zijn de partijen ook betere afspraken over het doorgeven van vakanties overeengekomen.



Rechter

Verder is er gesproken over het "zo gewenste" ouderenbeleid. Volgens de VNC zijn tijdens recente bijeenkomsten goede stappen gezet om tot een oplossing te komen voor dit complexe onderwerp. De komende dagen worden meer details bekendgemaakt over het principe-akkoord. Ook volgt meer informatie over het stemproces voor vakbondsleden.

FNV zat niet aan de onderhandelingstafel. Die bond probeerde dat eerder via de rechter wel voor elkaar te krijgen, maar de rechter wees die vordering af. De FNV maakt zich met name zorgen over de nieuwe werk- en rusttijdenregeling. Details daarover zijn ook nog niet bekend.

De circa 140 aangesloten FNV-cabinemedewerkers, die volgens de bond circa 20 procent van het totaal in de wintermaanden vertegenwoordigen, graag weten waar ze aan toe zijn. Zeker met het oog op de proef die in januari begint. Daarbij wordt volgens nieuwe afspraken gevlogen.